За первые шесть месяцев 2025 года правоохранители выявили более 1200 наркопреступлений.

Во Владимирской области преступники все чаще используют интернет и новые технологии для продажи наркотиков. Об этом стало известно на заседании региональной антинаркотической комиссии.Как заместитель начальника УНК УМВД Иван Сальников, за первые шесть месяцев 2025 года правоохранители выявили более 1200 наркопреступлений. 77% этих преступлений совершены с помощью интернета и информационных систем.Преступники переходят на бесконтактные способы сбыта, что, по их мнению, дает им иллюзию безнаказанности. Однако полиция, по словам Сальникова, «также использует достижения цифровизации», чтобы вычислять и задерживать нарушителей.Управление МВД постоянно следит за интернетом и отправляет в Роскомнадзор заявки на блокировку сайтов и страниц с запрещенным контентом. За семь месяцев 2025 года они выявили более 400 ссылок с информацией о наркотиках и направили их на блокировку.Кроме того, Министерство молодежной политики анонсировало на октябрь месячник профилактики в молодежной среде. В рамках этого месячника проведут 6 показов спектакля «Нужен каждый» в «рисковых» муниципалитетах, а также раздадут 10 тысяч буклетов и подключат к профилактике родительское сообщество.