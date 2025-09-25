Самые теплые дни октября придутся на первую неделю месяца.

Жители Владимирской области получат последний шанс насладиться относительно комфортной погодой, прежде чем в регион придет по-настоящему холодная осень. По данным долгосрочных прогнозов, самые теплые дни октября придутся на первую неделю месяца.Синоптики устойчивое «прощальное» потепление, которое задержится в регионе примерно с 1 по 6 октября.Согласно предварительным прогнозам, самые высокие дневные температуры в октябре будут фиксироваться в самом начале месяца.В период с 1 по 6 октября дневная температура будет стабильно держаться на уровне +11°C... +12°C. Ночи при этом будут прохладными, но терпимыми: столбик термометра опустится до +5°C...+7°C.Это время будет также отмечено относительно сухой погодой. В эти дни ожидается преимущественно малооблачная погода или переменная облачность, что позволит максимально использовать светлое время суток для прогулок.Этот короткий период тепла быстро сменится резким похолоданием. Уже после 10 октября синоптики прогнозируют резкое падение температуры.Вторая половина месяца принесет во Владимирскую область не только стабильно низкие температуры, но и первые признаки зимы: дневные максимумы опустятся до +6°C... +8°C.