Теперь Синявский будет курировать не только экономику, но и министерства предпринимательства, туризма и цифрового развития.

Денис Синявский, 45-летний москвич, утвержден на должность замгубернатора и министра экономического развития Владимирской области. Ранее он работал в департаменте инвестиций, а также в крупной компании «Владимирский стандарт».Теперь Синявский будет курировать не только экономику, но и министерства предпринимательства, туризма и цифрового развития. Депутаты одобрили его кандидатуру почти единогласно (39 голосов «за»), отметив его опыт. Сам Синявский пообещал оправдать доверие.Напомним, ранее мы писали, что