Во Владимирской области двое бывших правоохранителей обвиняются в превышении полномочий с насилием и попытке мошенничества.

Скандальное дело о «полицейском беспределе» дошло до суда: в Гусь-Хрустальном Владимирской области двое бывших правоохранителей обвиняются в превышении полномочий с насилием и попытке мошенничества. Одного из фигурантов ранее прославило видео с жестким задержанием. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Целый букет преступленийВ Гусь-Хрустальном районе завершено расследование и передано в суд громкое уголовное дело, в котором подсудимыми стали двое бывших участковых уполномоченных полиции МО МВД «Гусь-Хрустальный». Следователи и прокуратура обвиняют экс-сотрудников в целом букете преступлений: превышении должностных полномочий с применением насилия, сговоре и попытке мошенничества. Фактически, полицейские не только сфабриковали уголовное дело на невиновного человека, но и попытались обогатиться за счет матери, напугав ее ложными обвинениями в адрес сына-подростка.Расследование этого дела проводилось следственным отделом по Гусь-Хрустальному регионального управления Следственного комитета при оперативной поддержке сотрудников УФСБ и управления собственной безопасности (УСБ) УМВД.Все ради галочекПервый эпизод произошел в январе 2025 года. В дежурную часть поступило сообщение: житель поселка Анопино нанес побои своей бывшей жене. Ситуация, которая четко подпадает под административную статью КоАП РФ («Побои») и не имела признаков уголовного преступления.Однако, как выяснило следствие, у двух правоохранителей были другие планы.«Вступив в сговор с целью поддерживать ранее достигнутые положительные показатели в служебной деятельности по выявлению и раскрытию превентивных преступлений, бывшие правоохранители решили создать фиктивные данные о наличии в действиях бывшего мужа заявительницы преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — в прокуратуре Владимирской области.Для достижения своей цели участковые пошли на прямой служебный подлог и насилие. Находясь в участковом пункте, они оказали психологическое давление на женщину и свидетелей. Затем сфабриковали объяснения и протокол осмотра, внеся в них ложные сведения о том, что мужчина угрожал бывшей супруге убийством и демонстрировал ей нож.Самого нарушителя, который отрицал угрозу, заставили подписать «объяснение», где он признавал вину в преступлении, которого не совершал.На основании этих сфальсифицированных материалов было незаконно возбуждено уголовное дело. Правда, в ходе дальнейшего расследования истинные обстоятельства конфликта были установлены, и вся схема рухнула.«Откупные» за невиновного подросткаВторой эпизод цинично демонстрирует личную заинтересованность и мошеннические намерения экс-полицейских. Также в январе 2025 года злоумышленники решили «заработать» на страхах матери.Участковые сообщили жительнице Гусь-Хрустального заведомо ложные сведения о том, что ее сын-подросток якобы причастен к совершению преступления против половойнеприкосновенности малолетней.«Для урегулирования ситуации, сотрудники полиции предложили матери передать им 20 тысяч рублей якобы для матери потерпевшей за неупоминание о ее сыне органам следствия», — уточняет прокуратура.Фактически, эти деньги они собирались просто поделить между собой и потратить на личные нужды.К счастью, женщина не поверила правоохранителям и сразу же обратилась в службу собственной безопасности УМВД. Она действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и при передаче денежных средств подельников задержали на месте. Позднее было подтверждено: сын женщины не был причастен к совершению никаких преступлений.Увольнение по статье и судВ ходе расследования оба бывших сотрудника полиции признали свою вину по обоим эпизодам.«Противоправная деятельность была задокументирована оперуполномоченными ОРЧ СБ УМВД России по Владимирской области. Сотрудники были уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гусь-Хрустальный городской суд.