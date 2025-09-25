Сотни делегатов из 35 стран - от Шри-Ланки и Мьянмы до Бразилии и Германии - приехали в Калмыкию, чтобы под девизом "Буддийский мир в новом тысячелетии" обсудить пути сохранения мира и духовных ценностей.

25 сентября Элиста стала центром мирового диалога. Здесь по поручению президента России откроется III Международный буддийский форум. Сотни делегатов из 35 стран - от Шри-Ланки и Мьянмы до Бразилии и Германии - приехали в Калмыкию, чтобы под девизом "Буддийский мир в новом тысячелетии" обсудить пути сохранения мира и духовных ценностей.Депутат Элистинского городского собрания Хонгор Марилов в интервью "Российской газете" поясняет: "Это поручение Владимира Путина для нас - дело чести". Он не скрывает, каких усилий стоила организация форума: "Мы приложили колоссальные силы, подключили жителей, административный ресурс, решали вопросы на законодательном уровне". И добавляет уже по-человечески тепло: "Ждем новых друзей, духовного единения - это главное. Ну и экономические связи, конечно, будем развивать".В Калмыкию влюбляешься с первых секунд. Это маленький "островок буддизма", где живут 270 тысяч человек. Въезжаем в Элисту, что раскинулась посреди степей, как в чаше. Город приземистый, без всяких небоскребов. На флаге республики цветок лотоса - символ чистоты и мира. Над всем этим возвышается, сияя на солнце, золотой купол Хурула - Обитель Будды Шакьямуни, главный храм Элисты. Он-то и встречает гостей буддийского форума.Сегодня особенно часто слышится теплое калмыцкое приветствие "Мендвт!" (Здравствуйте!). Элиста скажет это слово гостям из Китая, Монголии, Испании. Уже подтвердили свое участие в форуме представители делегаций из Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Беларуси, Сербии, Казахстана, Уганды и даже Бразилии. III Международный буддийский форум - событие особой важности, два предыдущих прошли в Бурятии, в Улан-Удэ. Теперь он здесь, в европейской части страны, и чувствуется в этом какая-то закономерность. Как отметил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, для его земли это больше чем мероприятие:"Это возможность внести вклад в укрепление международного авторитета страны. Я рад, что все буддийские регионы подключились к работе, и результаты уже очевидны. Важно подчеркнуть, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся - при всем разнообразии мы едины перед вызовами".Вечером калмыцкая степь озарится огнями. Международный форум откроется мультимедийным шоу "Ставка кочевника". Поставил его известный режиссер-постановщик Андрей Болтенко. Но главное здесь не в масштабе, а в диалоге, что зазвучит под открытым небом.Форум дополняет культурная программа. Выставки священных реликвий из Национального музея Республики Индии и буддийских шедевров, привезенных из фондов "Эрмитажа" и "Третьяковки". Пройдет концерт народного артиста Игоря Бутмана, Московского джазового концерта и мастера горлового пения Владимира Каруева. В программе форума - красивый культурно-спортивный калмыцкий праздник "Джангариада" на лошадях. На билбордах анонсируют концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии "Тюльпан".Деловая программа форума - 26-27 сентября - должна дать хорошие результаты. В эти дни за круглым столом спикеры будут говорить о развитии буддизма, обсуждать сохранение монашества, традиционную восточную медицину и философию. Алексей Маслов, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, сказал:"Важная особенность форума заключается в том, что это не просто собрание монахов, а комплексное мероприятие, участие в котором примут несколько десятков крупных исследователей со всей России и из-за рубежа. Мы ожидаем плодотворной профессиональной и научной дискуссии. Нам важно показать, что буддизм - интегральная часть российской культуры".На площадках форума пройдут, пожалуй, и самые необычные переговоры. Рядом с монахами в традиционных кашая (одежда буддистов) - деловые люди в строгих костюмах. Разговор пойдет не о прибыли, а о чем-то большем, здесь постараются найти точки соприкосновения между буддийским учением и экономикой республики. В соседнем зале тема обсуждения - туризм. Ведь калмыцкая степь может дать путнику куда больше, чем просто отдых.Специальный поезд с Казанского вокзала Москвы идет в сторону Элисты, чтобы доставить участников на форум. А те гости, которые прилетели самолетом, в обновленном аэропорту калмыцкой столицы увидели удивительную картину. Монгольские сундуки и современная мебель в духе кочевников создают ощущение, что ты уже в сердце степи. И пока одни будут отдыхать в зоне прилета у этнографических рисунков художника Тимура Цонхлаева, другие будут следить за ходом форума онлайн. Прямая трансляция форума позволит каждому, кто не смог приехать, стать частью этого важного диалога.Форум обретает поистине звездное измерение. Сюда приехал голливудский актер Марк Дакаскос, мастер боевых искусств, чье лицо знакомо по семи десяткам фильмов. Особый интерес у него вызывает фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа", который пройдет в рамках форума 27 сентября.И в заключительный день, 28 сентября, прозвучат песни и танцы, будет особенно ощутимо, как он смог объединить столько разных людей - от голливудской звезды до простого кочевника. Ведь гостеприимство по-калмыцки означает, что дверь открыта для всех, и на прощание здесь говорят "баярт" с той же теплотой, что и "мендвт" при встрече. На форуме не обойдется без чашки традиционного калмыцкого чая - джомбы. Это соленый чай с маслом и перцем, которым встречают дорогих гостей.