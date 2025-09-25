На модернизацию отопительной инфраструктуры региона в 2025 году было выделено 3,8 млрд рублей.

Владимирская область начинает отопительный сезон, но процесс идет не совсем равномерно. В Гусь-Хрустальном тепло появилось раньше всех, еще 22 сентября, в то время как до жителей Владимира оно дойдет с 29 сентября, а в некоторые районы — и вовсе к 3 октября.График был следующий:⦁ Гусь-Хрустальный: соцобъекты – 22 сентября.⦁ Собинский округ: 23 сентября.⦁ Селивановский округ, Суздальский район: 24 сентября.⦁ Владимир: соцобъекты – 25 сентября, жилые дома – с 29 сентября по 3 октября.Отметим, что на модернизацию отопительной инфраструктуры региона в 2025 году было выделено 3,8 млрд рублей, что позволило построить и обновить 9 котельных, 7 объектов водоснабжения и 64,7 км различных сетей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году также запланирован ремонт тепловых сетей в Карабаново, Коврове и Муроме на сумму 59,7 млн рублей.