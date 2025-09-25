На улице Маяковского в Петушках установлен новый арт-объект, призванный подчеркнуть культурное наследие города. Эта инициатива, поддержанная управлением образования и руководителями

На улице Маяковского в Петушках установлен новый арт-объект, призванный подчеркнуть культурное наследие города. Эта инициатива, поддержанная управлением образования и руководителями местных школ, стала ярким украшением центральной улицы. Об этом поделились в администрации Петушинского района. Уникальную композицию создал мастер-художник Николай Меркулов, который ранее уже радовал жителей города своей работой «Детский сад — страна детства». Новый арт-объект,