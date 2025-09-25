Приказ об этом подписал Генпрокурор РФ.

В Собинке Владимирской области назначен новый прокурор. Приказом Генпрокурора РФ от 17 сентября эту должность занял старший советник юстиции Андрей Вячеславович Широких.Родился он в Йошкар-Оле в 1974 году, а юриспруденцию освоил в Ивановском государственном университете, окончив его в 1996 году.Карьера у Андрея Вячеславовича весьма насыщенная: начинал помощником Муромского прокурора, затем был следователем там же, потом заместителем прокурора и прокурором Селивановского района. Работал Кольчугинским межрайонным прокурором, возглавлял прокуратуру Владимира, а до нового назначения занимал пост Владимирского природоохранного прокурора.