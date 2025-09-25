В поселке Центральный Вязниковского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, обеспечивающий жителям доступ к качественной медицинской помощи. Современное учреждение

В поселке Центральный Вязниковского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, обеспечивающий жителям доступ к качественной медицинской помощи. Современное учреждение площадью 80 квадратных метров оснащено всем необходимым для комфортного приема пациентов. Об этом сообщили в облправительстве. Новый ФАП, стоимость которого составила почти 6 миллионов рублей, имеет смотровую, процедурный кабинет, специальные зоны для ожидания и приема детей,