Владимир становится крупным IT-центром
Владимирский IT-рынок растет, но пока на статус крупного центра в этой отрасли город не тянет. Понятное дело, что миллионный город априори не может стать силиконовой долиной, где восемьдесят процентов жителей должны быть «компьютерными мозгами», а остальные двадцать — обслуживающим персоналом. Но почему бы не сделать IT-индустрию одним из ключевых направлений развития экономики региона?
Хорошему программисту — хорошую зарплату. Чтобы превратить Владимир из промежуточной станции на карьерном маршруте толкового программиста в надежный причал, нужно этому специалисту хорошо платить. Это аксиома. Но во Владимире зарплаты у программистов намного ниже, чем за рубежом или в Москве. Если там такую же точно работу выполняют за 3000 — 5000 долларов, то во владимирских фирмах — за 400 — 600 долларов. Понятное дело, что высокая зарплата становится для программистов одним из главных «за» в пользу переезда в столицу или зарубеж. А что если программист станет получать во Владимире 1500 долларов? По меркам стоимости жизни во Владимире, это вполне приличные деньги. В Москве эквивалентом будет зарплата, пожалуй, никак не меньше 4000 долларов.
Главное, чтобы на местном рынке были компании, которые могут предложить хорошие условия. Для их появления региону необходимо провести PR-компанию под лозунгом «Владимир — IT-центр всероссийского масштаба».
Продвижение в медиа. Siemens, DataArt уже есть в городе, но почему бы не появиться на владимирский рынке Oracle и Microsoft? Представительство последней, кстати, в городе уже есть, но занимается оно исключительно вопросами продаж продукта и защитой своих прав. Вполне возможно, в городе появятся представительства еще нескольких московских и международных компаний. Но можно ускорить этот процесс — заинтересовать потенциальных инвесторов в открытии здесь отделов программирования. Для этого российскую и мировую IT-индустрию необходимо убедить, что наш город — отличное «поле» для инвестиции. Для Владимира это не так сложно уже хотя бы потому, что убеждать придется не на пустом месте (не так что «приезжайте к нам в деревню компьютеризацию поднимать»). У нас уже есть многое из необходимого для стартапа. Кадры — пожалуйста. Примеры успешной реализации международных проектов имеются. Зарубежные компании уже работают, и вполне успешно, — а это тоже показатель.
Осталось только собрать все эти доводы «за» и донести их до московских и международных компаний.
Из бюджета России, кстати, выделяют в этом году 27 миллиардов рублей на улучшение имиджа страны за рубежом. Почему бы Владимиру не сделать то же самое только на своем, региональном уровне? Начать хотя бы с информационного повода. Пусть депутаты областной Думы напишут программу по развитию IT рынка региона. А губернатор (или кто-нибудь из его замов) озвучит ее перед федеральной прессой, когда представится возможность. Даже от такого шага уже можно ожидать каких-то результатов.
Участие в инвестиционных проектах. Люксембургский венчурный фонд Mangrove Capital Partners и российская компания ABRT планируют вложить в этом году 20 млн долларов в российские IT-компании, которые находятся на стадии создания. Неужели во Владимире не найдется ни одной фирмы-новичка, способной попасть в этот проект? Может быть, немного преувеличиваю, но, по-моему, Владимир половину этих 20 млн долларов может забрать себе!