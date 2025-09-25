Фестиваль казачьей культуры «Владимирские шермиции» впервые пройдет в области. Он состоится 28 сентября, во Владимире, в городском парке культуры и отдыха «Загородный», на территории

Фестиваль казачьей культуры «Владимирские шермиции» впервые пройдет в области. Он состоится 28 сентября, во Владимире, в городском парке культуры и отдыха «Загородный», на территории «Деревни Дуралеевка». Проект стал победителем конкурса на получение муниципального социального гранта администрации города Владимира в 2025 году, сообщают в мэрии. Владимирцев познакомят с традициями и историей российского казачества. Желающие смогут принять