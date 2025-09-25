Мужчина обратился в соцфонд, где обнаружили разночтения в его отчестве и отказали в приеме документов.

Во Владимире работнику организации отказали в назначении пенсии из-за ошибки в трудовой книжке. Подробности рассказали в прокуратуре региона.Мужчина обратился в соцфонд, где обнаружили разночтения в его отчестве и отказали в приеме документов. Работодатель неправомерно отказал в исправлении ошибки. После вмешательства прокуратуры и внесенного представления, необходимые исправления были сделаны.Повторное обращение в соцфонд привело к принятию документов и подтверждению трудового стажа.