Во Владимире, на улице Мира, 61 открылась флагманская клиентская служба владимирского отделения Соцфонда. Получить услуги теперь возможно: -с понедельника по четверг – с 8.00 до 18.00, -в пятницу – с 8.00 до 17.00, – в субботу – с 8.00 до 15.00. Прием граждан будет осуществляться как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.