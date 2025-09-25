По данным регионального Министерства ЖКХ, отопительный сезон в области официально стартовал.

В ряде городов Владимирской области уже начали включать отопление. Раньше всех, 22 сентября, тепло подали в объекты социальной сферы Гусь-Хрустального округа.регионального Министерства ЖКХ, отопительный сезон в области официально стартовал: с 23 сентября тепло появилось в Собинском округе, с 24 сентября — в Селивановском округе и Суздальском районе.В большинстве территорий региона отопление запустят до 1 октября, многие начнут уже 25 сентября.В городе Владимире подача тепла в социальные объекты (школы, больницы) начнется 25 сентября, а в жилые дома — с 29 сентября.Помимо запуска тепла, власти региона активно модернизируют систему ЖКХ. На подготовку к отопительному сезону и обновление сетей в этом году выделены 3,8 млрд рублей из областного бюджета.Дополнительно, ресурсоснабжающие организации вложат ещё около 1 млрд рублей в рамках своих инвестиционных программ на модернизацию 26 котельных и 13 км теплосетей. Таким образом, власти не только обеспечивают подачу тепла в дома, но и планомерно обновляют изношенные сети по всей области.