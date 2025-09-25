Владимирская область заняла высокие позиции в рейтинге эффективности лесного хозяйства России, войдя в десятку лидеров страны. Это стало известно на федеральном форуме «Леса России» в

Владимирская область заняла высокие позиции в рейтинге эффективности лесного хозяйства России, войдя в десятку лидеров страны. Это стало известно на федеральном форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде, где обсуждались итоги работы отрасли. Об этом сообщили в облправительстве. Регион показал отличные результаты в своей группе «Л», заняв первое место с 91,6 баллами по итогам 2024 года.