Пенсионерка вместе с мужем собирала ягоды.

Во Владимирской области фельдшеры скорой помощи спасли 72-летнюю женщину. Она, гуляя по лесу в Вязниковском районе, потеряла сознание – случился инсульт. Подробности рассказали в региональном минздраве.Инцидент произошел, когда пенсионерка вместе с мужем собирала ягоды. Бригада скорой, прибывшая на место, столкнулась с непростой задачей: пациентка находилась в труднодоступной болотистой местности.Фельдшеры связались со спасателями, чтобы организовать эвакуацию. После осмотра врачи предположили инсульт. Женщину на носилках пронесли три километра до машины скорой, где ей немедленно оказали первую помощь. Сейчас пациентка находится в Центральной городской больнице Коврова, ее жизни ничего не угрожает.