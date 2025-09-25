Сразу несколько памятников во Владимире находятся на ремонте. Два должны открыть вновь в этом году. В сердце города продолжаются работы по долгожданному обновлению монумента князю

Сразу несколько памятников во Владимире находятся на ремонте. Два должны открыть вновь в этом году. В сердце города продолжаются работы по долгожданному обновлению монумента князю Владимиру. Они начались 5 сентября, за день до этого установили ограждение. Подрядчик — предприниматель из Ярославля Антон Герасимов за ремонт получит около 8 миллионов рублей. Сейчас облицовочные плиты с постамента