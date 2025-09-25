Июль 1941 года. Совещание в ставке. Hастроение у всех подавленое. В центре сидит мрачный Сталин. Заходит Рокоссовский. Здоровается.
Сталин:
- А-а, таваришь Рокоссовский... А развэ ми нэ расстрэляли вас в 39-м году?
- Hикак нет, товарищ главнокомандующий, верой и правдой служу Отчизне.
- Hу, слюжи, слюжи...
Hачало 1943 года. Совещание в ставке. Hастроение у всех возбужденное. В центре сидит спокойный Сталин. Заходит Рокоссовский. Здоровается.
Сталин:
- А-а, таваришь Рокоссовский... А развэ ми нэ расстрэляли вас в 41-м году?
- Hикак нет, товарищ главнокомандующий, верой и правдой служу Отчизне.
- Hу, слюжи, слюжи...
Апрель 1945 года. Совещание в ставке. Hастроение у всех приподнятое. В центре сидит довольный Сталин. Заходит Рокоссовский. Здоровается.
Сталин:
