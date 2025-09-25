С 1 октября стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Соответствующее постановление 24 сентября подписал временно исполняющий полномочия главы города Владимир

С 1 октября стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Соответствующее постановление 24 сентября подписал временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гарёв, сообщают в мэрии. Месячник продлится до 31 октября включительно. Датой проведения общегородского субботника определена вторая суббота месяца, 11 октября. Генеральная уборка в областном центре пройдет на центральных улицах города, в парках и