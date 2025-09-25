Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает об ограничении движения в районе площади Фрунзе. До 24.00 26 сентября участок дороги на съезде с Лыбедской магистрали в сторону Доброго будет сужен.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает об ограничении движения в районе площади Фрунзе. До 24.00 26 сентября участок дороги на съезде с Лыбедской магистрали в сторону Доброго будет сужен. Ограничение движения уже действует. Специалисты компании проводят ремонтные работы на трубопроводе в районе дома № 63 на Большой Нижегородской. Энергетики просят граждан заранее планировать маршрут. Прокомментируйте