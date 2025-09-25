Пять библиотек Владимирской области успешно прошли отбор для получения государственной поддержки на создание модельных учреждений в 2026 году. Объём государственной и региональной

Пять библиотек Владимирской области успешно прошли отбор для получения государственной поддержки на создание модельных учреждений в 2026 году. Объём государственной и региональной поддержки для них может составить более 54 млн рублей. Об этом рассказали в облправительстве. В список прошедших отбор муниципальных учреждений культуры вошли: – Центральная районная библиотека имени Л.И.Скворцова Суздальской районной централизованной библиотечной системы;