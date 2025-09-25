От мусора и веток очистили объект культурного наследия.

Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области совместно с волонтерами центра «Волонтеры культуры» и местными жителями убрали территорию вокруг Воскресенской церкви в селе Новгородское Суздальского района. Об этом рассказали в пресс-службе организации.От мусора и веток очистили объект культурного наследия, который является гордостью села. Его построили еще в 1831 году на средства прихожан. Храм с двумя престолами: Воскресения Христова и Казанской иконы Божией Матери — является важной частью истории Новгородского, упомянутого в XVI веке как дворцовое село.Напомним, ранее мы писали, что