15 октября врачи ждут семьи для знакомства с роддомом и медицинской командой Центра. Мероприятие состоится в 13.00. Предварительная запись обязательна. Необходимо звонить по телефону: 8(4922)44-58-58.

15 октября врачи ждут семьи для знакомства с роддомом и медицинской командой Центра. Мероприятие состоится в 13.00. Предварительная запись обязательна. Необходимо звонить по телефону: 8(4922)44-58-58. День открытых дверей в ОПЦ проводят ежемесячно. В сентябре родильный дом посетили рекордное количество человек: 38 мам и 16 пап. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Областной перинатальный центр