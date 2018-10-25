Актер Евгений Цыганов появился на шоу Вечерний Ургант Первого канала. Артист поучаствовал в забавном скетче.

Актер Евгений Цыганов появился на шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Артист поучаствовал в забавном скетче.Знаменитость ненавидит общаться со СМИ и давать интервью, и именно эту особенность артиста решили обыграть сценаристы шоу. Встреча Ивана Урганта и Евгения Цыганова была представлена как рублика "Молчим с Евгением Цыгановым".Не смотря на то, что всю сценку артисты молчали, получилась очень убедительно и смешно. Сидя за столиком Евгений изображает крайнее раздражение, или даже бешенство, а Иван, от неловкости, набивал рот бутербродом.