Через неделю в Россию с официальным визитом прибывает председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава МИД страны Бруно Родригес.

Через неделю в Россию с официальным визитом прибывает председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава МИД страны Бруно Родригес."Министерство подтверждает, что в эти даты состоится визит лидера Кубы в Москву", — заявил Родригес, отвечая на вопрос ТАСС. После России Диас-Канель поедет в Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос.Визит в нашу страну станет первым визитом кубинского лидера в иностранное государство за пределами Карибского бассейна.Руководителем страны Мигель Диас-Канель был выбран в апреле в результате голосования Национальной ассамблеи народной власти Кубы. Он заявил, что внешняя политика государства не претерпит изменений, несмотря на то, что в современном мире становится все больше угроз международной безопасности.Бывший глава Госсовета Кубы Рауль Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.