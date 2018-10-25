Мужчина похитил имущество, причинив ущерб собственнику на сумму более 49 000 рублей.

22 октября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одного из предприятий районного центра, сообщивший о хищении с территории горелки к сварочному аппарату и деталей проволокоподающего механизма. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 49 000 рублей.Сотрудники полиции «по горячим следам» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили и задержали подозреваемого, 53-летнего работника данной организации. Свою причастность к содеянному подозреваемый отрицать не стал. Похищенное имущество было изъято полицейскими.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 с. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.