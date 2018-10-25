Никулинский суд Москвы удовлетворил требование певицы Ирины Аллегровой компенсировать средства, которые звезда отдала застройщику для возведения особняка. Дом так и не был построен и теперь звезде должны выплатить 14 миллионов рублей.

Никулинский суд Москвы удовлетворил требование певицы Ирины Аллегровой компенсировать средства, которые звезда отдала застройщику для возведения особняка. Дом так и не был построен и теперь звезде должны выплатить 14 миллионов рублей.В 2014 году Аллегрова заплатила Владимиру Денисову 10 миллионов рублей для строительства дома в Милорадове в Новой Москве. Когда Ирина заметила, что работа на стройке так и не началась, то приняла решение расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако вскоре певица узнала, что Денисов скончался, и все его финансовые обязательства перешли его супруге.Теперь вдова должна выплатить 10 миллионов рублей и проценты, накопившиеся за годы разбирательств. Общий долг Денисовой составляет около 14 миллионов рублей. Полицейские наложили арест на имущество вдовы: загородный дом стоимость 11 миллионов и нежилое помещение. Женщина утверждает, что сейчас у нее нет возможности выплатить долг, пишет со ссылкой на Москвоский комсомолец.Напомним, что в 2017 году известный французский актер Жерар Депардье подал иск против российской предпринимательницы Елены Лазаревой. Он обвинил женщину в том, что она незаконно списала денежные средства с его счета. Однако сама Лазарева утверждает, что это была плата за юридические услуги по договоренности с продюсером артиста Арно Фрилле. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Депардье и обязал женщину выплатить актеру 5 миллионов рублей вместо 6, 6 миллионов.