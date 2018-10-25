Для Соединенных Штатов история рассылки бомб по почте отнюдь не новая. Журналисты уже вспомнили террориста, который на протяжении 17 лет держал США в страхе.

Для Соединенных Штатов история рассылки бомб по почте отнюдь не новая. Журналисты уже вспомнили террориста, который на протяжении 17 лет держал США в страхе.Теодор Джон Казински попал в Гарвардский университет в 16 лет, затем получил докторскую степень по математике в университете Мичигана. В 29 лет решил жить независимо и автономно от внешнего мира, построив хижину в лесу. Отшельничеству помешало строительство дороги по соседству. Решив, что развитие промышленности и застройка разрушают дикую природу и возможность уединения, Казински начал рассылку бомб по почте.За 17 лет он отправил 16 бомб в университеты и авиакомпании, в связи с чем и получил прозвище Унабомбер. Жертвами взрывов стали 3 человека, еще 23 получили ранения.В 1995 году Казински пообещал закончить рассылку бомб, если его манифест об индустриальном обществе опубликует крупное издание. Под давлением министерства юстиции сочинение Унабомбера напечатали в "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост". Манеру письма Казинского узнал его брат, который нанял частного сыщика. Данные затем передали в ФБР.Казинского арестовали в 1996 году, суд приговорил его к пожизненному заключению.На основе этих событий был снят мини-сериал "Охота на Унабомбера", он вышел на экраны в 2017 году. Террориста Казински в нем сыграл Пол Беттани.Что касается сегодняшних событий, то уже появилась первая фотография одного из взрывных устройств, которые рассылают в США неизвестные злоумышленники. Оно не больше 10 сантиметров в длину. Подобные устройства получили в нескольких зданиях в США, все они были эвакуированы. В частности, это офис телеканала CNN в Нью-Йорке, здание в Сан-Диего, где находятся офис сенатора Камалы Харрис и редакция газеты "Сан Диего Юнион Трибьюн", а также офис конгрессвумен Дэбби Вассерман Шульц во Флориде. Еще одно было адресовано губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.Чуть ранее похожие бомбы получили бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и миллиардер Джордж Сорос. Еще одно удалось перехватить на почте в штате Мэриленд.Президент США Дональд Трамп пообещал найти и наказать преступников, которые разослали по почте бомбы американским политикам и в офис телеканала CNN. Он заверил, что Штаты не пожалеют для этого расследования никаких ресурсов.