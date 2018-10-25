Досадный инцидент произошел в ночь на 24 октября во время испытания новой техники ВВС США - экипаж транспортного самолета C-17 Globemaster случайно сбросил бронеавтомобиль Humvee над жилым районом. Камеры проследили за приземлением тяжелой машины.

Досадный инцидент произошел в ночь на 24 октября во время испытания новой техники ВВС США — экипаж транспортного самолета C-17 Globemaster случайно сбросил бронеавтомобиль Humvee над жилым районом, сообщает Military.com. Камеры проследили за приземлением тяжелой машины.В Северной Каролине тестировали новую платформу для десантирования тяжелой техники. Предполагалось, что водруженный на нее Humvee приземлиться в районе Форта-Брэгг, но по факту его отправили в полет почти на полторы минуты раньше, когда самолет находился над фермерскими хозяйствами. В итоге бронеавтомобиль оказался посреди поля примерно в полутора километрах от той точки, где его ждали.Ни люди, ни сельскохозяйственная техника, как уточнили военные, не пострадали. Начато расследование инцидента, притом что разработчики признали, что все системы, в том числе и новая платформа, отработали штатно.Это не первый случай ошибочного сброса боевой техники. Самым известным стало ЧП на учениях в Германии в 2016 году, когда сержант Джон Скиппер отправил в полет три Humvee, предварительно перерезав стропы парашютов.