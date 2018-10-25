Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал Apple и Samsung на общую сумму €15 миллионов за то, что эти компании умышленно замедляли скорость работы своих устройств. Расследование против них было заведено в январе. Регулятор пришел к выводу, что производители намеренно тормозили айфоны и Galaxy-смартфоны, чтобы принудить пользователей к покупке новых моделй.

Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал Apple и Samsung на общую сумму €15 миллионов за то, что эти компании умышленно замедляли скорость работы своих устройств. Расследование против них было заведено в январе. Регулятор пришел к выводу, что производители намеренно тормозили "айфоны" и Galaxy-смартфоны, чтобы принудить пользователей к покупке новых моделй.За нарушение прав потребителей Apple была оштрафована на €5 миллионов. Американская фирма не предупредила владельцев iPhone 6, что операционная система iOS 10, которая была разработана для iPhone 7, требует больших затрат энергии, что приводило к внезапному выключению устаревших устройств. А выпустив исправление с iOS 10.2.1, Apple не уведомила пользователей, что оно искусственно замедлит их работу ради продления срока службы батареи, указали в AGCM.Кроме того, Apple была оштрафована еще на €5 миллионов, поскольку не давала потребителям никакой информации относительно состояния аккумулятора. В частности, компания не сообщала о среднем сроке службы батареи, а также о порядке её обслуживания и замены.∎Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые) читайте такжеSamsung также был выписан 5-миллионный штраф. Версия Android Marshmallow 6.0.1, предназначенная для более новой модели Galaxy Note 7, была слишком требовательна к старым Note 4, быстро сажала батарею и приводила к некорректной работе устройств. В результате, постановили в AGCM, владельцам фаблета пришлось потратиться на ремонт, поскольку Note 4 к тому моменту исполнилось два года, а гарантийный срок истек.