С момента своего открытия в мае этого года переправа через Керченский пролив стала любимым объектом нападок и медийных атак украинцев. Наши соседи смакуют любую гадость, которую им удалось откопать про Крымский мост на просторах Сети, да и сами не прочь сочинить очередную глупость. К примеру, полтора месяца назад в социальных сетях появились сообщения, что новенькую трассу может обрушить сильный ветер, который гуляет на перекрестке Черного и Азовского морей. В инфоцентре Крымский мост, куда Dni.Ru обратились за комментарием, опровергли байки сказочников из Незалежной.

С момента своего открытияв мае этого года переправа через Керченский пролив стала любимым объектомнападок и медийных атак украинцев. Наши соседи смакуют любую гадость, которую имудалось откопать про Крымский мост на просторах Сети, да и сами не прочьсочинить очередную глупость. К примеру, полтора месяца назад всоциальных сетях появились сообщения, что новенькую трассу можетобрушить сильный ветер, который гуляет на перекрестке Черного иАзовского морей. В инфоцентре "Крымский мост", куда Dni.Ru обратились закомментарием, опровергли байки сказочников из Незалежной.начале сентября в украинском сегменте интернета появились сообщения,что трасса через Керченский пролив может не устоять перед мощнымштормом, приближавшимся к Крыму. "#Крым #Ялта и все побережье сегодня –это только начало. Толи еще будет... Шторм движется прям на Керченскийпролив. А выстоит ли 8-го числа? (Здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на своей странице в Twitter пользователь Видаль Сорокин.Комментаторывыразили надежду, что трасса не выдержит и рухнет. Впрочем, добавилиукраинские пользователи социальных сетей, даже если Крымский мост и устоит, то будут новые штормы. "Вода камень точит", – написалкомментатор Кат Леонидыч.В инфоцентре "Крымский мост", куда Dni.Ru обратились за комментарием, признали, что затяжной сильный шторми нагонная волна в Керченском проливе – обычное дело. "Минувшей зимой врайоне стройки метеостанции насчитали почти 800 штормовых часов. Порывыветра достигали 23 метра в секунду", – отметили эксперты.Ноеще до начала стройки инженеры сделали анализ сводок погоды за многиегоды и изучили зафиксированные максимумы, что позволилозапроектировать мост с большим запасом прочности. "Модель арок –наиболее уязвимых перед ветром элементов моста – испытали мощнымураганом в аэродинамической трубе. Чтобы не допустить колебаний этихконструкций с высокой парусностью, их оснастили специальнымиустройствами – "обтекателями", которые работают по принципу крыласамолета", – отметили в инфоцентре "Крымский мост".Строители,в свою очередь, утверждают, что трасса через Керченский пролив простоитне менее 100 лет. Так что разгул даже самой мощной стихии ей нипочем.Переправа построена с применением новейших технологий, ей не страшна дажесейсмическая активность, которой также стращают украинцы.Как рассказали в инфоцентре"Крымский мост", перед строительством были проведеныинженерно-геологические изыскания, под каждую сваю бурилисьгеологические скважины, отбирались пробы грунта. Кроме того,исследователи изучали архивные данные. На тех участках возведения , где твердыйгрунт залегает глубоко, были использованы специальные трубчатыесвои. Их длина достигает 105 метров и сравнима с высотой 35-этажногодома.Напомним, автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государствалично проехал по трассе за рулем КамАЗа. За это время по переправе успелипроехать более трех миллионов автомобилей.настоящее время продолжается строительство железнодорожной частимоста. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов.Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Через Крымскиймост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой,Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.