В ДТП есть пострадавшие
В ДТП есть пострадавшие
В Ковровском районе на 246 километре федеральной трассе М-7 произошло ДТП. Вечером 24 октября недалеко от поселка Сенинские Дворики столкнулись 3 автомобиля.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи и АСС Владимирской области.
В МЧС сообщают, что в аварии есть пострадавшие.
Подразделение 8 отряда ФПС производили сбор информации на месте столкновения.
В ликвидации последствий происшествия участвовали 6 человек и 6 спецмашины.