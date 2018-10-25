В ДТП есть пострадавшие

В ДТП есть пострадавшиеВ Ковровском районе на 246 километре федеральной трассе М-7 произошло ДТП. Вечером 24 октября недалеко от поселка Сенинские Дворики столкнулись 3 автомобиля.На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи и АСС Владимирской области.В МЧС сообщают, что в аварии есть пострадавшие.Подразделение 8 отряда ФПС производили сбор информации на месте столкновения.В ликвидации последствий происшествия участвовали 6 человек и 6 спецмашины.