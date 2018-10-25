Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Союзный. На протяжении длительного времени он находился в поле зрения ЦБ в связи с осуществлением сомнительных транзитных операций.

Банк России отозвал лицензию у московского банка "Союзный".Банк предоставлял кредиты и банковские гарантии юридическим лицам. При этом надзорный орган регулярно выявлял недооценку кредитного риска.Кроме того, банк неоднократно был замечен в осуществлении сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную регулятором работу, объем таких операций не снижался. Также "Союзный" проводил высокорисковые операции клиентов. К банку неоднократно применялись меры воздействия.Банк занимал 239-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.Ранее ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского "Уралтрансбанка". По данным регулятора, банк постоянно занижал величину кредитного риска.