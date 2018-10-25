Кризис пока не стал лучшим временем для рывка отечественных амбициозных IT-проектов

Минувший 2017 год вполне можно назвать годом криптовалютного бума во всем мире. И Россия не стала исключением. По подсчетам экспертов отрасли, более 20% от всех запускаемых стартапов имели отношение к нашей стране: где-то фигурировали русские основатели, где-то – партнеры, где-то – разработчики, где-то – члены команды. Да и сами российские проекты обладали колоссальным потенциалом. Даже если не брать супергигантов, вроде Ethereum Виталика Бутерина или Telegram Open Network (TON), за которым стоит основатель Telegram Павел Дуров, на крипторынке хватало и других крупных и перспективных проектов, в которых принимали участие или выходцы из РФ: Waves Platform (Александр Иванов), United Traders (Роман Вишневский, Анатолий Радченко), ICOBox (Андрей Зинчук, Анар Бабаев), ICO Drops (Сергей Блудов) и многие другие.Все они стартовали довольно стремительно, претендуя на мировое лидерство в своем сегменте. И действительно некоторое время так оно и было, но после наступления кризиса на крипторынке и обвала курса ведущих криптовалют, активность ведущих российских блокчейн-стартапов резко снизилась. Сложно критиковать их за это на фоне трехкратного падения капитализации рынка и четырехкратного снижения привлекаемых в ходе ICO средств по сравнению с концом прошлого года. Не дает повода для оптимизма и неутешительная статистика, которая говорит о том, что больше половины ICO-проектов во втором квартале 2018 года провалились. С другой стороны, индустрию двигают лидеры – а именно таковыми считают себя упомянутые выше компании. В период кризиса, особенно затяжного, именно от них многие ждут решительных действий и поступков: ведь спрос с лидеров гораздо выше, чем с рядовых игроков рынка. Но сами эти проекты, как показывает практика, не всегда оказываются готовы подробно разъяснить своей аудитории, что происходит на рынке в целом и с ними в частности. Давайте разберемся.Интересная ситуация, похоже, сложилась с крупным российским проектом – Waves, который является блокчейн-платформой для выпуска криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний. В октябре 2017 года компания представила новую дорожную карту, но, как можно сделать вывод сейчас, далеко не всех ее пунктов удается придерживаться. Пока нет новостей о запуске анонсированного внутрисетевого мессенджера и переработанного программного обеспечения Blockchain OS 2.0.; ничего не слышно и про запуск сервиса Tokenomica, который должен был включать в себя краудфандинг с полным сервисом KYC. Вероятно, не очень активны создатели платформы и в общении со своим коммьюнити: так, последняя новость на странице wavescommunity.com датируется 6 июня, хотя на дворе уже конец октября. А ведь потеря регулярного контракта с сообществом пользователей – одна из главных причин провалов проектов после ICO, и вряд ли такая профессиональная команда, как у Waves, не знает таких прописных истин. Но тогда чем объяснить такую пассивность?Похожая ситуация еще у одного крупного российского игрока крипторынка – инвестиционного маркетплейса United Traders. Судя по открытым данным можно сделать вывод, что из 11 пунктов дорожной карты, запланированных на 2018 год, выполненными оказались только 2 (!), а один пункт остался не закрытым еще с прошлого года. Судя по всему, до сих пор не работает один из главных продуктов платформы – децентрализованная биржа United Traders Exchange: баннеры, анонсирующие ее скорый запуск, висят как на официальной страничке платформы в Facebook, так и на канале в Youtube. При этом последний вообще выглядит абсолютно заброшенным: последнее видео на нем было загружено пять месяцев назад...Впрочем, основатели проекта не выглядят сильно расстроенными: так, один из управляющих партнеров Роман Вишневский, судя по его Instagram-аккаунту, довольно много путешествует, и по его аккаунту сложно предположить, что его сильно волнуют проблемы криптоиндустрии, а другой топ-менеджер компании Анатолий Радченко хоть и ездит регулярно на различные блокчейн-мероприятия, зачастую предпочитает в комментариях к своим публикациям не реагировать на не очень удобные вопросы пользователей вопросы относительно сроков запуска биржи.Ведущий мировой провайдер услуг ICO-маркетинга – компания ICOBox также не считает необходимым давать разъяснения перед клиентами и партнерами об успехах и перспективах. В недавнем заявлении от имени генерального директора компании Андрея Зинчука ICOBox в очень общих словах анонсировала смену стратегии работы в криптоиндустрии и начало полноценной работы с security-токенами. Дипломатично объяснив это изменением запросов самих игроков крипторынка. На фоне этого в компании идет сокращение сотрудников, аккуратно обернутое в формальную необходимость реструктуризации команды, сокращение издержек и адаптацию коллектива под обновившиеся запросы рынка.Снизили активность и создатели платформы ICODrops. Достаточно посмотреть Youtube-канал проекта: всего полгода назад аналитика рынка выходила на нем каждую неделю и даже чаще, а сейчас ее заменили многочисленные интервью. Да и мысли топ-менеджеров проекта, похоже, заняты не только проблемами криптоиндустрии, но и подготовкой неких корпоративных мероприятий: в видео, снятом и выложенным в сеть месяц назад, в начале второй минуты на экране появляется некая смета, названная Uranus Meetup. И по удивительному совпадению 19 октября в Youtube-канале ICODrops выкладывается видео с этого самого митапа, что заставляет задаться вопросом: а не на коммерческой ли основе там появлялись все остальные интервью? Если это так, то о какой объективной оценке рынка тогда может идти речь?Смысла голословно критиковать те или иные проекты нет, однако это как раз тот случай, когда за державу обидно. Ведь все упомянутые компании меньше года назад заявляли об огромном потенциале и целях стать одними из мировых лидеров в криптосфере. Но пока мы лишь видим, как присутствие России в криптоиндустрии постепенно снижается, в то время как другие страны активно развиваются и захватывают стремительно растущий рынок блокчейна. Смены вектора развития, организация мероприятий и заключение контрактов с государственными структурами – это все хорошо для публикаций. Для преодоление же кризиса нужны реальные шаги и действия. Тем более что реальный российский бизнес, закаленный экономическими кризисами 90-х, нулевых, а теперь и десятых усвоил очень важный урок: именно кризис – лучшее время для рывка. Молодому виртуальному российскому блокчейн-сообществу этот урок еще предстоит усвоить, доказав свою состоятельность реальными делами. И чем быстрее это произойдет, тем проще будет работать в будущем, чтобы не пришлось догонять тех, кто уйдет на несколько шагов вперед, пока российское криптосообщество будет практиковать бег на одном месте.