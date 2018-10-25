Ксения Собчак, объявившая о второй беременности, опубликовала видео, на котором продемонстрировала подросший живот. Расплывшуюся фигуру скандально известная телеведущая обтянула ярким красным платьем.

Ксения Собчак, объявившая о второй беременности, опубликовала видео, на котором продемонстрировала подросший живот. Расплывшуюся фигуру скандально известная телеведущая обтянула ярким красным платьем.Ксения Собчак вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила Собчак в подписи к видео.На записи видно, что в пилотном выпуске Ксения предстала во всей красе – ярком красном платье, обнажающем плечи, со стильной укладкой и в дорогих украшениях. Завершили образ очки в тонкой оправе.Наблюдательные подписчики обратили внимание на то, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильно "обтянуло" ее "расплывшуюся" фигуру."Плечи оголила, в красном платье – не хватило ума одеться в деловом стиле, идя на такую передачу? Или она попутала студии? Действительно, ее персона только для Дома 2 и каких-либо скандалов годится! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "вот-вот, еще и пузо обтянула", "Эх, назвала бы : Собчак без узды и удил.....))))", "совсем расплылась. одежду свободнее надо носить, а она все в обтяг", – высказались подписчики.Отметим, что сама Ксения известие о своей второй беременности еще ни разу не прокомментировала. Отмалчивается и ее мать, сенатор Людмила Нарусова, хотя политик и признавалась, что мечтает понянчить еще одного внука.Напомним, о беременности Ксении Собчак заявил человек из ее ближайшего окружения. "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов.