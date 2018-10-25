Известный блогер Лена Миро раскритиковала в своем ЖЖ, по ее определению ,модных баб. К таковым она относит телеведущую Екатерину Стриженову и ее коллегу Екатерину Андрееву, Аллу Пугачеву, Татьяну Михалкову и других знаменитостей.
Известный блогер Лена Миро раскритиковала в своем "ЖЖ", по ее определению ,"модных баб". К таковым она относит телеведущую Екатерину Стриженову и ее коллегу Екатерину Андрееву, Аллу Пугачеву, Татьяну Михалкову и других знаменитостей.
Блогер задалась
вопросом: что же связывает таких, казалось бы, разных женщин? "Очевидно, их
объединяет единственное – дурной вкус. Все эти безобразно одетые женщины
собрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие бренда Валентина Юдашкина", -
ответила себе Миро.
Следом блогер вновь
негодует: "Зачем нужна высокая мода, если клиентки его ателье – сплошь жирные
бабы, которым нужно не показать, а спрятать фигуру?". По словам Лены
Миро, Юдашкин с поставленной задачей справился. "Он наряжает
клиентов в бесформенные балахоны", – вынесла вердикт блогер.
Также она уверена, что
кроме дурного вкуса в одежде этих женщин объединяет "безобразный вид". "Катя
Стриженова и Катя Андреева сидят в телевизоре… Алла Борисовна сама лезет на
сцену, хотя – по-хорошему – ей нужно лежать в постели", – разнесла
знаменитостей критикой блогер.
В завершение своей отповеди Миро вновь
задает вопрос. "Бабы (не женщины, нет), вы когда
одеваться научитесь?.. Смотришь на вас, на ваших "модных" дизайнеров и
ощущаешь, что на дворе 1912 год", – резюмировала блогер.
Отметим, Лена Миро в своем "ЖЖ" ранее встала на
сторону проигравшего суд в борьбе за сына футболиста Александра Кержакова. Она
уверена, что ребенка должен воспитывать спортсмен, а не его жена Милана
Тюльпанова, которая ранее была наркозависимой.