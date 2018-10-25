Известный блогер Лена Миро раскритиковала в своем ЖЖ, по ее определению ,модных баб. К таковым она относит телеведущую Екатерину Стриженову и ее коллегу Екатерину Андрееву, Аллу Пугачеву, Татьяну Михалкову и других знаменитостей.

Известный блогер Лена Миро раскритиковала в своем "ЖЖ", по ее определению ,"модных баб". К таковым она относит телеведущую Екатерину Стриженову и ее коллегу Екатерину Андрееву, Аллу Пугачеву, Татьяну Михалкову и других знаменитостей.Блогер задаласьвопросом: что же связывает таких, казалось бы, разных женщин? "Очевидно, ихобъединяет единственное – дурной вкус. Все эти безобразно одетые женщинысобрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие бренда Валентина Юдашкина", -ответила себе Миро.Следом блогер вновьнегодует: "Зачем нужна высокая мода, если клиентки его ателье – сплошь жирныебабы, которым нужно не показать, а спрятать фигуру?". По словам ЛеныМиро, Юдашкин с поставленной задачей справился. "Он наряжаетклиентов в бесформенные балахоны", – вынесла вердикт блогер.Также она уверена, чтокроме дурного вкуса в одежде этих женщин объединяет "безобразный вид". "КатяСтриженова и Катя Андреева сидят в телевизоре… Алла Борисовна сама лезет насцену, хотя – по-хорошему – ей нужно лежать в постели", – разнеслазнаменитостей критикой блогер.В завершение своей отповеди Миро вновьзадает вопрос. "Бабы (не женщины, нет), вы когдаодеваться научитесь?.. Смотришь на вас, на ваших "модных" дизайнеров иощущаешь, что на дворе 1912 год", – резюмировала блогер.Отметим, Лена Миро в своем "ЖЖ" ранее встала насторону проигравшего суд в борьбе за сына футболиста Александра Кержакова. Онауверена, что ребенка должен воспитывать спортсмен, а не его жена МиланаТюльпанова, которая ранее была наркозависимой.