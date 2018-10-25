Такое разное благоустройство. В этом году в посёлке Ставрово в нескольких дворах делали ремонт тротуара, дороги, устанавливали новые бордюры, лавочки и урны. Вот только по сути одни и те же работы на разных объектах отличаются.

Такое разное благоустройство. В этом году в посёлке Ставрово в нескольких дворах делали ремонт тротуара, дороги, устанавливали новые бордюры, лавочки и урны. Вот только по сути одни и те же работы на разных объектах отличаются. Вот, например, дом № 10 по улице Комсомольская. Ремонт, мягко говоря, недоделан. Вместо новых бордюров с одной стороны дороги - старые; тротуар соорудили волнообразный; металлические ограждения для того, чтобы машины на пешеходную дорожку не заезжали, не установлены; обустроенный подход к подъездам так же сделали абы как. Хотя в проекте, заявляют жители, всё было написано по-другому.Виолетта Олейникова, житель дома № 10 по ул. Комсомольская: "Должны были такие же низкие бордюры сделать у подъездов, не сделали их. По факту только огрызки, обрезки тротуара".Наталья Козина, житель дома № 10 по ул. Комсомольская: "Когда делали дорогу старый асфальт снимали, очищали дорогу от старого асфальта, а вот у подъездов как был старый, так и остался. Они просто сверху щебёнки немного положили и заасфальтировали как бы новым асфальтом, красоту навели".Что ответят на жалобы жителей чиновники? Смотрите НОВОСТИ на 6 канале в 19-00.