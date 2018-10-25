Это будет первый в истории региона вечер профессионального бокса
Это будет первый в истории региона вечер профессионального бокса
Владимирский боксер Вагинак Тамразян претендует на пояс чемпиона мира по версии Всемирной федерации профессионального бокса.
Бой за столь важный титул пройдет во Владимире. Это будет первый в истории региона вечер профессионального бокса.
Поединок за пояс чемпиона мира состоится 27 октября в Арт-Дворце. Против владимирского спортсмена на ринг выйдет боксер из Танзании, Мфаумэ Мфаумэ.
Вагинак Тамразян учился боксу у известного владимирского тренера Вазгена Егикяна. Тамразян уже имеет титул чемпиона России среди профессионалов и чемпиона стран СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксёрского совета.
Боксер из Владимира поделился с нашими коллегами с «» о том, что настроен на победу. Это самое главное событие в его карьере.