Это будет первый в истории региона вечер профессионального бокса

Это будет первый в истории региона вечер профессионального боксаВладимирский боксер Вагинак Тамразян претендует на пояс чемпиона мира по версии Всемирной федерации профессионального бокса.Бой за столь важный титул пройдет во Владимире. Это будет первый в истории региона вечер профессионального бокса.Поединок за пояс чемпиона мира состоится 27 октября в Арт-Дворце. Против владимирского спортсмена на ринг выйдет боксер из Танзании, Мфаумэ Мфаумэ.Вагинак Тамразян учился боксу у известного владимирского тренера Вазгена Егикяна. Тамразян уже имеет титул чемпиона России среди профессионалов и чемпиона стран СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксёрского совета.Боксер из Владимира поделился с нашими коллегами с «» о том, что настроен на победу. Это самое главное событие в его карьере.