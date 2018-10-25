Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение для своих поклонников. Артисты, недавно объявившие о том, что борются с раком кожи, поблагодарили за поддержку и сообщили, что на время уехали в Италию.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение для своих поклонников. Артисты, недавно объявившие о том, что борются с раком кожи, поблагодарили за поддержку и сообщили, что на время уехали в Италию.О том, что у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой рак, стало известно на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артисты скрывали свой недуг четыре года. Признание на всю страну они решили сделать, чтобы предупредить народ об опасной и коварной болезни. Супруги убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару."Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались", – развела руками Наталья. Из-за того, что не сразу был поставлен диагноз, драгоценное время было упущено. В итоге, Виктор и Наталья прошли 13 курсов лучевой терапии. Сейчас артисты надеются на выздоровление и заявляют, что чувствуют себя хорошо.Причем настолько, что предприняли совместное путешествие за границу. Об этом певцы сообщили в социальной сети Instagram, в аккаунте Натальи Сенчуковой. Артисты записали видеообращение, в котором поблагодарили многочисленных поклонников за поддержку и добрые, теплые слова.Как выяснилось, Рыбин и Сенчукова отправились во Флоренцию. Такой подарок Виктор преподнес Наталье на день рождения. Сегодня, 25 октября, популярной исполнительнице исполнилось 48 лет, однако выглядит она, по мнению фанатов, на "20 с небольшим".Подписчики отреагировали на сообщение артистов. "Счастья и любви !!!", "Я в восторге от вас! Молодцы!!!", "Такие хорошенькие", "Дай Бог вам здоровья, добра и благополучия во всем!", "Какие же вы молодцы ребята! Искренне вас уважаю и люблю! Дай Господь вам всего лучшего, вы этого заслуживаете!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.