В здания корпорации Time Warner Center, где располагается телеканал CNN, обнаружили подозрительный пакет. Всех сотрудников эвакуировали, а на место прибыла группа саперов. Они поместили находку в специальный контейнер для взрывчатых веществ. Как стало известно журналистам, устройство похоже на бомбу: сделано из труб и проводов, сообщает CNN в своем микроблоге Twitter.The device sent to Time Warner Center was constructed with a pipe and wires, according to an NYPD source. Law enforcement authorities are treating the device as a real explosive. The device was discovered in the mailroom of Time Warner Center in New York. https://t.co/iIxKk6HUko— CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.Позднее стало известно, что посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Он часто появляется в эфире CNN.The package with a suspicious device sent to CNN’s New York offices today was addressed to former CIA Director John Brennan, according to city and local law enforcement officials https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/iKEN9blBSc— CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.Ранее Секретная служба США перехватила еще две бомбы, которые были отправлены по почте бывшим президентам Соединенных Штатов Бараку Обаме и Биллу Клинтону. А накануне взрывное устройство обнаружили рядом с домом Джорджа Сороса. Его положили в почтовый ящик миллиардера. Группа саперов также вывезла бомбу в безопасное место и уничтожала.Кроме того, по данным местных СМИ, бомба собрана из обрезка металлической трубы, наполненного порохом и подключенного к детонатору, пишет ТАСС.