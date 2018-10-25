Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался для Dni.Ru о
плохих шутках молодых юмористов. Он уверен, что Александр Гудков и Данила Поперечный
переступили черту дозволенного всеми моральными нормами, мишенью которых стали трагически погибший телеведущий Сергей Супонев и всенародно любимые артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался для Dni.Ru о
плохих шутках молодых юмористов. Он уверен, что Александр Гудков и Данила Поперечный
переступили черту дозволенного всеми моральными нормами, мишенью которых стали трагически погибший телеведущий Сергей Супонев и всенародно любимые артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Очередной баллт
состоялся в новом выпуске проекта "Лига плохих шуток" между Александром
Гудковым и Данилой Поперечным. При этом они позволили себе очернить память телеведущего Супонева
жестокой шуткой, а также оскорбили
"Что у не получалось нормально
вести?" – спросил Данила. И сам же ответил: "Снегоход". Столь циничное
глумление над обстоятельствами гибели ведущего вызвало оторопь как у зрителей,
так и у Вадима Манукяна. Ведь шутить о мертвых –
моветон. Ниже пояса юмористы ударили
и старших коллег.
"Честно говоря, к этому формату шоу есть масса
вопросов. Оказывается можно написать в начале выпуска, что дескать никого не
хотели оскорбить и все, можно оскорблять людей без зазрения совести?" -
задается вопросом эксперт. "Когда они издеваются над своими сверстниками – это
еще полбеды, но, когда начинаются шутки ниже пояса самого низкого пошиба над
такими заслуженными людьми как , Лещенко, Боярский и другими людьми в
возрасте это и вовсе становится отвратительно", – считает он.
Однако больше всего Манукяна возмутила шутка над
смертью телеведущего Сергея . "Мне кажется, что пора каким-то образом
пресекать шутки над смертью людей. Я вспоминаю, кода на одном из пабликов
поиздевались над смертью Жанны Фриске был приличный общественный резонанс и
авторам шутки пришлось ее удалить. А здесь целая передача, которая стабильно
имеет миллионы просмотров и всегда в лидерах тренда YouTube".
Также эксперт отметил, что к Поперечному и раньше были
вопросы. "Причем на него даже заявления писали, но этот парень упорно считает
себя безнаказанным. Интересно, а Хабиб уже оценил "шутку" Поперечного
про него? Ради физического блага Дани я хотел бы, чтобы он ее никогда не
услышал", – резюмировал Манукян.