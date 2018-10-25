Подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, перехватила в среду Секретная служба США. Ранее сообщалось, что были перехвачены такие же посылки, предположительно, с взрывными устройствами, адресованные чете Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

Подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, перехватила в среду Секретная служба США.Ранее сообщалось, что были перехвачены такие же посылки — предположительно, с взрывными устройствами, адресованные чете Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.Кроме того, подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала CNN в Нью-Йорке.Как сообщает ТАСС, полиция города рекомендовала избегать этот район для посещения.CNN эвакуировала всех своих сотрудников из здания, в котором был включен сигнал тревоги. Похожий на бомбу предмет нашли среди почтовой корреспонденции.В понедельник, 22 октября, бомбу подложили в почтовый ящик известного финансиста Джорджа Сороса.