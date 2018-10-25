ЦСКА прокомментировал ситуацию в римском метро. В результате несчастного случая на эскалаторе станции Repubblica пострадали болельщики армейского клуба.

ЦСКА прокомментировал ситуацию в римском метро. В результате несчастного случая на эскалаторе станции Repubblica пострадали болельщики армейского клуба.16 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести. Однако итальянские власти обвинили во всем армейских болельщиков. ЦСКА отреагировал на эти заявления. "Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего, в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе, то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. Почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима", — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.ЦСКА поблагодарил представителей посольства России, а также медиков и полицию Рима за своевременно оказанную помощь. "Оперативно отреагировали на ситуацию представители нашего посольства в Риме и РФС и они в данный момент также делают всё от них зависящее, чтобы оказать необходимую помощь людям. Также, по нашей информации, медики и полиция Рима, вопреки противоречивым заявлениям, не оставили наших граждан без внимания и поддержки".