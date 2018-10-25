Нападающий Зенита рассказал,
что раскаивается за участие в драках. Также футболист высказался о бойне в
Керчи, унесшей жизни 21 человека.
Нападающий "Зенита" рассказал,
что раскаивается за участие в драках. Также футболист высказался о бойне в
Керчи, унесшей жизни 21 человека.
По словам
Александра Кокорина, он видел потерпевшего, которого избил, на очной ставке. Спортсмен
отметил, что они "нормально поговорили" и мужчина якобы настроен на мировую. Упомянул
футболист и массовое убийство в керченском колледже.
"Столько
событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы
думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", – цитирует Кокорина "Московский
комсомолец". По словам спортсмена, его поддерживают болельщики.
Судя по всему, Кокорин попытался неким образом "прикрыться" трагедией. Возможно, подумал, что на фоне взрыва в Керчи их дебош с Павлом Мамаевым отойдет на второй план.
Как писали Dni.Ru,
Кокорин и Мамаев 8 октября устроили в столице две драки. Футболисты избили
водителя ведущей Первого канала, затем – чиновника Минпромторга Дениса
Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Заведены три уголовных дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".
Напомним, 17
октября 18-летний студент керченского политехнического колледжа устроил
. Преступник взорвал несколько самодельных бомб,
а затем стал расстреливать учащихся и преподавателей. Позже виновник трагедии в
Керчи ушел из жизни.