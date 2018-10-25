Нападающий Зенита рассказал, что раскаивается за участие в драках. Также футболист высказался о бойне в Керчи, унесшей жизни 21 человека.

Нападающий "Зенита" рассказал,что раскаивается за участие в драках. Также футболист высказался о бойне вКерчи, унесшей жизни 21 человека.По словамАлександра Кокорина, он видел потерпевшего, которого избил, на очной ставке. Спортсменотметил, что они "нормально поговорили" и мужчина якобы настроен на мировую. Упомянулфутболист и массовое убийство в керченском колледже."Столькособытий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мыдумали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", – цитирует Кокорина "Московскийкомсомолец". По словам спортсмена, его поддерживают болельщики.Судя по всему, Кокорин попытался неким образом "прикрыться" трагедией. Возможно, подумал, что на фоне взрыва в Керчи их дебош с Павлом Мамаевым отойдет на второй план.Как писали Dni.Ru,Кокорин и Мамаев 8 октября устроили в столице две драки. Футболисты избиливодителя ведущей Первого канала, затем – чиновника Минпромторга ДенисаПака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.Заведены три уголовных дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".Напомним, 17октября 18-летний студент керченского политехнического колледжа устроил. Преступник взорвал несколько самодельных бомб,а затем стал расстреливать учащихся и преподавателей. Позже виновник трагедии вКерчи ушел из жизни.