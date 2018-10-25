Делегацию во главе с Министром внутренних дел Республики Сербской Драганом Лукачем встретил начальник Главка столичной полиции Олег Баранов...

На Петровке, 38 состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова с делегацией МВД Республики Сербской в целях изучения передового опыта московской полиции.Делегацию во главе с Министром внутренних дел Республики Сербской Драганом Лукачем встретил начальник Главка столичной полиции. Зарубежным гостям провели экскурсию по комплексу зданий, расположенных на Петровке. В ситуационном центре показали, как осуществляется контроль за безопасностью граждан столицы, рассказали о работе Дежурной части и службы «02». Гостей впечатлила организация работы по осуществлению непрерывного сбора и обработки информации по обстановке в городе, позволяющей оперативно маневрировать нарядами полиции. На большом мониторе в Дежурной части им продемонстрировали, как происходит позиционирование событий и реагирование на них с использованием электронной карты города. В завершение для гостей продемонстрировали, как проходят тренировки бойцов отряда специального назначения при управлении наркоконтроля столичной полиции.Подобные визиты, в ходе которых стражи порядка делятся своим опытом с иностранными делегациями, носят постоянный характер.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве