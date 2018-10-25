В Центробанке ответили на предложение министра финансов Антона Силуанова создать специальную рабочую группу для решения проблем вкладчиков ликвидированных банков. Регулятор считает, что их права и так закреплены на законодательном уровне, а для защиты интересов пострадавших вкладчиков правительственная комиссия не нужна.

В Центробанке ответили на предложение министра финансовАнтона Силуанова создать специальную рабочую группу для решения проблемвкладчиков ликвидированных банков. Регулятор считает, что их права и так закрепленына законодательном уровне, а для защиты интересов пострадавших вкладчиков правительственнаякомиссия не нужна.Центробанк назвал нецелесообразным созданиеправительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам банка "Югра",лишенного лицензии. Как пишет , об этом говорится в письме первого зампреда БанкаРоссии Сергея Швецова депутату ГосдумыСергею Миронову.ЦБ утверждает, что вкладчики "Югры" уже получили более172 миллиардов рублей страхового возмещения, что составляет 99,73% от общегообъема страховых выплат. По информации регулятора, за возмещением обратились261 тысяч вкладчиков, это более 82% от общего числа.Напомним, что первый вице-премьер, министр финансов АнтонСилуанов, выступая в Госдуме, высказал предложение создать специальную рабочуюгруппу, которая занималась бы помощью вкладчикам банков с отозванной лицензией,в том числе клиентам "Югры". Как отметил Силуанов, вкладчики этого банка попалив сложную жизненную ситуацию.Экс-глава правления "Югры" Дмитрий Шиляев приветствовал инициативуСилуанова, выразив удовлетворение тем, что правительство наконец-то обратиловнимание на нарушения, допущенные Центробанкам. На эти нарушения не раз указывали Союз вкладчиков – организация, созданная для решения проблем вкладчиков-превышенцев"Югры". Общественники опубликовали документы, свидетельствующие онарушениях, допущенных ЦБ в процессе санации "Югры".Банк России показал гражданам страны свое истинное лицо,отказавшись сотрудничать с государственными органами в деле помощи обманутымвкладчикам. Такую характеристику действиям регулятора дал известный экономистМихаил Делягин. Особенно цинично, по его мнению, это выглядит из-за того, что речьидет о людях, пострадавших из-за действий самого финансового регулятора.опубликовали статью доктора экономических наук, в которой в которой он подверг жесткой критике действия Центробанка. По оценке Делягина, регулятор "выразил категорическое нежелание помогатьсвоим жертвам"."Именно уничтожение банка "Югра" летомпрошлого года стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системыРоссии под видом ее санации", – пишет экономист.По его профессиональной оценке, банк "Югра" до последнихдней своего существования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью,что усугубило общественный шок от его уничтожения. Делягин напомнил, что дажеГенпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Центробанка ипригласила для разъяснений заместителя его главы."Насколько можно судить из опубликованных документов,Банк России уничтожил "Югру", не имея для этого никаких явных оснований, сгрубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм (включая процедуры,установленные им самим): уничтожил просто для того, чтобы уничтожить", -констатирует Михаил Делягин.Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временноеуправление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затемлишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил"Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.Представители банка пытаются в суде оспорить законностьдействий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд нарешения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации иморатория на удовлетворение требований кредиторов.