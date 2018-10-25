В ресторанах десяти городов России начинается фестиваль Держи краба!, в рамках которого гостей накормят авторскими блюдами из синего камчатского краба.

В ресторанах десяти городов России начинается фестиваль "Держи краба!", в рамках которого гостей накормят авторскими блюдами из синего камчатского краба.Международный фестиваль живых камчатских крабов проводится на Дальнем Востоке с 2016 года и ежегодно привлекает туристов из разных регионов России, а также Южной Кореи и Китая​​​. В этом году фестиваль становится общероссийским.С 25 октября по 5 ноября рестораны Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и Ярославля будут предлагать гостям блюда из синего камчатского краба по специальной цене. Это один из немногих видов, промысел которого официально разрешен в это время, сообщает РИА Новости.Кстати, до сих пор ценного камчатского краба контрабандой вывозят в Южную Корею и США. Кто из высокопоставленных чиновников и военных покрывает пиратов Охотского моря? Об этом вы узнаете из расследования Эдуарда Петрова.