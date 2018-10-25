Новое оборудование для обследования детей. Детская городская поликлиника № 1 в ближайшее время получит современную медтехнику для УЗИ-диагностики малышей. Руководству лечебного учреждения передали сертификат на полтора миллиона рублей в рамках благотворительной программы Мир без слез. Покупка оборудования для обследования головного мозга и сердца позволит каждый день дополнительно обследовать почти сотню маленьких пациентов. Сегодня же в рамках благотворительной акции в детском санатории на улице Стрелецкой герои программы Спокойной ночи, малыши устроили праздник для маленьких пациентов. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.

Новое оборудование для обследования детей. Детская городская поликлиника № 1 в ближайшее время получит современную медтехнику для УЗИ-диагностики малышей. Руководству лечебного учреждения передали сертификат на полтора миллиона рублей в рамках благотворительной программы "Мир без слез". Покупка оборудования для обследования головного мозга и сердца позволит каждый день дополнительно обследовать почти сотню маленьких пациентов. Сегодня же в рамках благотворительной акции в детском санатории на улице Стрелецкой герои программы "Спокойной ночи, малыши" устроили праздник для маленьких пациентов. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.Сертификат на полтора миллиона рублей на покупку медицинского оборудования детская поликлиника № 1 получила в рамках благотворительной акции "Мир без слез". Она уже 15 лет проходит в разных городах России. Особенность программы в том, что меценаты дарят больницам медтехнику, в которой нуждается конкретное лечебное учреждение. Уже в ближайшее время в первой детской поликлинике появятся два современных датчика для ультразвукового оборудования. Один для исследования сердца и сосудов новорожденных. Второй - для УЗИ-диагностики головного мозга. Пока в поликлинике проводят обследование универсальным датчиком.Татьяна Максимова, главный врач детской поликлиники № 1: "Мы сегодня говорим о том, какой орган болит, для такого органа и нужен датчик. Сердце - это сердце. Головной мозг - головной мозг. Органы брюшной полости - да, гинекология - да. Щитовидная железа - отдельный датчик. Когда мы смотрим фазированно, так называется общий датчик, визуализация может быть и не та. На сегодня это новое. Нам трудно приходится приобретать эти датчики".Татьяна Максимова не скрывает: нагрузка на все УЗИ-кабинеты поликлиники очень большая. Благодаря программе "Мир без слез" очередь на обследования станет намного меньше. Новые датчики установят в кабинете УЗИ в новом филиале детской поликлиники на Нижней Дуброве. Это позволит ежедневно обследовать на сто маленьких пациентов больше, чем раньше.Татьяна Максимова, главный врач детской поликлиники № 1: "Очередность уменьшится. Доступность, качество улучшится. И на сегодняшний день не только пациенты, родители говорят "спасибо". Доктора, которые могут точно сказать, какой диагноз поставлен. Правильно поставленный диагноз. Ведь бывают неверно поставленные диагнозы. И мы страдаем от этого, страдают пациенты! На сегодняшний день обслуживание детей увеличится".На торжественное вручение сертификата приехал губернатор Владимир Сипягин. В детской поликлинике № 1 работает единственное в области санаторное отделение для детей. Круглый год здесь лечат детей с бронхо-легочной патологией и расстройствами нервной системы. Глава региона особо отметил важность такого партнерства бизнеса со здравоохранением и заявил, что областные власти тоже приложат максимум усилий для развития медицины 33-го региона.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Это радость. Это праздник. А когда это сочетается с такой материальной поддержкой, которую вы сегодня оказали поликлинике №1, предоставив это оборудование - это большого стоит. Мы для себя делаем это приоритетом на ближайшие пять лет. И будем всячески способствовать развитию именно в сфере материнства и детства направления здравоохранения. Направления развития здравоохранения".Настоящим подарком для юных пациентов санатория стало представление с участием героев программы "Спокойной ночи, малыши". Вместе со Степашкой к владимирским малышам приехала сама Наталья Голубенцева. Заслуженная артистка России озвучивает любимого детского героя с самой первой программы.Наталья Голубенцева, заслуженная артистка России: "Подпевали все наши песенки. Кричали: "Степашка" и "Филя" и знали все наши имена. И реагировали замечательно просто. Чудесно".Пока взрослые обсуждали серьезные вопросы, дети с удовольствием колдовали вместе с Безумным шляпником.Не исключено, что это не последнее участие области в акции "Мир без слез". Регион планирует подать заявку на покупку оборудования для детской больницы в Муроме. А несколько лет назад в рамках этой благотворительной программы медицинскую технику получила Областная детская больница и специализированный медцентр в Пиганово.