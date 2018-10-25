Зимние холода смертельно опасны для человека. Исследования подтвердили, что во время морозов резко возрастает вероятность сердечного приступа.

Зимние холода смертельно опасны для человека. Исследованияподтвердили, что во время морозов резко возрастает вероятность сердечногоприступа.Организм человека в зимний период подстерегает множествонапастей. Однако главным фактором риска, как выяснили шведские ученые,является холод.Они изучили данные почти 300 тысяч пациентов ввозрасте от 50 до 89 лет, которые перенесли инфаркт миокарда. Было установлено, что при температурах ниже нулясердечный приступ возникал на 10% чаще.Ученые предположили, что на состояние здоровья могли повлиять и другие факторы – к примеру, плохая экология, сильнаязагрязненность воздуха. Однако в итоге они утвердились во мнении, что решающеевоздействие оказывал холод.При отрицательных температурах сосуды сужаются, из-за чего всердце поступает меньше кислорода. Развивается ишемический некрозучастка мышечного среднего слоя сердца, что нередко приводит к летальномуисходу.Как отметили авторы исследования, в холодное время года людитакже чаще простужаются и болеют гриппом. В свою очередь, это можетповысить риск сердечного приступа, пишет со ссылкой на издание JAMA Cardiolоgy. Выводы ученыхподтвердил следующий факт: при повышении температуры воздуха до +3 число сердечных приступов резко снижалось.Ранее медики предупредили россиян, что этой зимой им угрожают два новых штамма гриппа. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По данным ведомства, ожидается циркуляция штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году. Иммунитет к ним у россиян не сформирован. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.