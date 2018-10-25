ФБР США подтвердило существование еще двух отправленных по почте подозрительных посылок в дополнение к пяти, о которых сообщалось ранее. Обе они были направлены на имя члена Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс (от Демократической партии).

ФБР США подтвердило существование еще двух отправленных по почте подозрительных посылок в дополнение к пяти, о которых сообщалось ранее. Обе они были направлены на имя члена Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс (от Демократической партии).Посылки, содержащие самодельные взрывные устройства, были в течение суток направлены по почтовым адресам ряда влиятельных чиновников и сторонников Демократической партии США, включая экс-президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, финансиста Джорджа Сороса, генерального прокурора Эрика Холдера. Еще один пакет, который предназначался бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, поступил в штаб-квартиру корпорации Time Warner, где располагается в том числе редакция телекомпании Си-эн-эн.С заявлением выступил мэр Нью-Йорка. Бил Де Блазио назвал отправку бомб актом терроризма, сообщает ТАСС.В отличие от ложной бомбы в Белом доме, адские машины, направленные Бараку Обаму и чете Клинтон оказались настоящими. Впрочем, до адресатов они не доехали. Секретной службе США удалось перехватить посылки во время процедуры досмотра на почтовых отделениях. Все устройства сделаны по одному принципу: обрезок трубы, порох, взрывчатка опутана проводами. Одна из бомб была с поражающими элементами.Мощность зарядов неизвестна, но политический эффект от несостоявшихся взрывов велик. До выборов в Конгресс остается две недели, а опасные посылки получают те, кто к близок к Демократической партии.