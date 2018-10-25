В Москве открылась X Генеральная Ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке Единой России. Участники встречи говорили сегодня о многополярном мире, роли России в налаживании межпартийного диалога и создании пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.

В Москве открылась X Генеральная Ассамблея Международнойконференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке"Единой России". Участники встречи говорили сегодня о многополярном мире, ролиРоссии в налаживании межпартийного диалога и создании пространства большой Евразии,свободного от искусственных барьеров.С приветственным словом к участникам встречи обратилсяпрезидент Владимир Путин. Он отметил значительный вклад "ЕдинойРоссии" в работу конференции. Говоря о мировом значении МКАПП, главагосударства указал на то, что Ассамблея в полной мере доказала свою эффективностьи востребованность, обеспечивая конструктивное взаимодействие между партиямистран азиатского континента и предоставляя хорошую возможность для обсужденияважных вопросов мировой политики и экономики.По словам Путина, в России приветствуют усилия МКАПП,направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов икризисов, на упрочнение принципов справедливости, равенства и взаимногоуважения международных отношений.Приветствуя собравшихся, секретарь генсовета "ЕдинойРоссии", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сказал, что партия предлагаетвсем открытое и полноценное сотрудничество, и, если надо, посредничество, впоиске путей урегулирования спорных вопросов конкретного региона.О том, что в "Единой России" всегда придавали особоезначение развитию межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском иевразийском направлениях, заявил председатель Высшего совета Борис Грызлов.Онпоблагодарил коллег за активное взаимодействие и выразил уверенность в том, чтоформат Международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийныйдиалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе.Основные тезисы, которые зафиксированы в проекте Московскойдекларации МКАПП, озвучил член ее постоянного комитета, глава комиссии президиумагенсовета "ЕР" по международной деятельности, сенатор Андрей Климов. Онуказал на то, что в декларации говорится о необходимости диалога вмеждународных отношениях и подчеркивается значение многополярного мира.В проекте документа зафиксирован тезис о том, что всеответственные политические партии не должны поддерживать международныйтерроризм, как бы он ни назывался и под какими бы масками на международнойарене не выступал.Парламентарий добавил, что участниками X Генассамблеи МКАППтакже разрабатываются меры конкретного взаимодействия по созданиюпространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.В свою очередь председатель-учредитель МКАПП Хосе де Венеция(младший) отметил важность лидерства и участия новой России и российскогонарода на международной арене.Лидерство и участие новой России и великого российскогонарода на международной арене будет крайне важно. Нам всем известен символ России– двуглавый орел. Новая Россия смотрит на Запад, и на Восток.Генеральный секретарь организации Пак Ро-Бек указал на первостепенныезадачи, которые предстоит решить. Первая – члены организации должны расширятьмасштабы своей деятельности и повысить качество своей работы, вторая – повыситьюридический статус МКАПП и третья – работа над развитием партнерства междуполитическими партиями континента.Он подчеркнул, что с гордостью может говорить о том, чтосделано за последние два года. "Существует два слова, которыми можно подытожитьдеятельность МКАПП – "преемственность" и "перемены", – отметил генсекорганизации.Международная конференция азиатских политических партий объединяетболее 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона иБлижнего Востока. Ее основная цель – содействие развитию сотрудничества,взаимопониманию и доверию между странами и континентами.