В Москве открылась X Генеральная Ассамблея Международной
конференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке
Единой России. Участники встречи говорили сегодня о многополярном мире, роли
России в налаживании межпартийного диалога и создании пространства большой Евразии,
свободного от искусственных барьеров.
В Москве открылась X Генеральная Ассамблея Международной
конференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке
"Единой России". Участники встречи говорили сегодня о многополярном мире, роли
России в налаживании межпартийного диалога и создании пространства большой Евразии,
свободного от искусственных барьеров.
С приветственным словом к участникам встречи обратился
президент Владимир Путин. Он отметил значительный вклад "Единой
России" в работу конференции. Говоря о мировом значении МКАПП, глава
государства указал на то, что Ассамблея в полной мере доказала свою эффективность
и востребованность, обеспечивая конструктивное взаимодействие между партиями
стран азиатского континента и предоставляя хорошую возможность для обсуждения
важных вопросов мировой политики и экономики.
По словам Путина, в России приветствуют усилия МКАПП,
направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов и
кризисов, на упрочнение принципов справедливости, равенства и взаимного
уважения международных отношений.
Приветствуя собравшихся, секретарь генсовета "Единой
России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сказал, что партия предлагает
всем открытое и полноценное сотрудничество, и, если надо, посредничество, в
поиске путей урегулирования спорных вопросов конкретного региона.
О том, что в "Единой России" всегда придавали особое
значение развитию межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском и
евразийском направлениях, заявил председатель Высшего совета Борис Грызлов.
Он
поблагодарил коллег за активное взаимодействие и выразил уверенность в том, что
формат Международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийный
диалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе.
Основные тезисы, которые зафиксированы в проекте Московской
декларации МКАПП, озвучил член ее постоянного комитета, глава комиссии президиума
генсовета "ЕР" по международной деятельности, сенатор Андрей Климов. Он
указал на то, что в декларации говорится о необходимости диалога в
международных отношениях и подчеркивается значение многополярного мира.
В проекте документа зафиксирован тезис о том, что все
ответственные политические партии не должны поддерживать международный
терроризм, как бы он ни назывался и под какими бы масками на международной
арене не выступал.
Парламентарий добавил, что участниками X Генассамблеи МКАПП
также разрабатываются меры конкретного взаимодействия по созданию
пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.
В свою очередь председатель-учредитель МКАПП Хосе де Венеция
(младший) отметил важность лидерства и участия новой России и российского
народа на международной арене.
Лидерство и участие новой России и великого российского
народа на международной арене будет крайне важно. Нам всем известен символ России
– двуглавый орел. Новая Россия смотрит на Запад, и на Восток.
Генеральный секретарь организации Пак Ро-Бек указал на первостепенные
задачи, которые предстоит решить. Первая – члены организации должны расширять
масштабы своей деятельности и повысить качество своей работы, вторая – повысить
юридический статус МКАПП и третья – работа над развитием партнерства между
политическими партиями континента.
Он подчеркнул, что с гордостью может говорить о том, что
сделано за последние два года. "Существует два слова, которыми можно подытожить
деятельность МКАПП – "преемственность" и "перемены", – отметил генсек
организации.
Международная конференция азиатских политических партий объединяет
более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и
Ближнего Востока. Ее основная цель – содействие развитию сотрудничества,
взаимопониманию и доверию между странами и континентами.